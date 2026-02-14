Nombran a Beatriz Valle y Lucy Salgado en Hondutel, Reinaldo Sanchez y Nelson Márquez en Copeco

Tegucigalpa – El presidente de la República, Nasry Asfura, continúa integrando nuevos funcionarios a su equipo de gobierno, en una jornada de juramentaciones orientada a fortalecer la gestión pública con perfiles técnicos y experiencia en distintas áreas estratégicas del Estado.

En el área de telecomunicaciones fueron juramentadas Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general de la estatal telefónica.

Entretanto, en el sector económico, Fernando Antonio Fortín Macías asumió el cargo de subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior; Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico; y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo de esa misma dependencia gubernamental.

Asimismo, Juan Carlos Rodríguez Molina fue juramentado como subsecretario de Empleo y Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

En la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el mandatario juramentó a Reinaldo Antonio Sánchez Rivera como titular de ese organismo de protección civil.

Lo acompañarán Nelson Javier Márquez como subcomisionado nacional de Preparación y Respuesta; Domingo Hernaldo Acosta Lanza como gerente administrativo; y Marlon Javier Meza Santos como secretario general.

En el ámbito social, Alex Virgilio Santos Moreno asumió como director ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras que José Miguel Villeda Villela fue nombrado secretario general de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Por su parte, Jorge Humberto Velásquez Zavala fue juramentado como director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), acompañado por Abelí Lozano Andino como subdirectora.

En el Instituto de Conservación Forestal (ICF) fue designado José Armando Ramírez Mejía como director ejecutivo.

En el sector agropecuario, Justo René Martínez asumió como subsecretario de Ganadería y Ricardo Arturo Peña Ramírez como subsecretario de Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El ciudadano José Luis Segovia, fue juramentado como Asesor Presidencial cumpliendo las funciones en casos concretos que en materia ambiental le sean delegadas por el Presidente de la República.

Los acuerdos ejecutivos entrarán en vigencia a partir de la fecha y serán publicados en el diario oficial La Gaceta. JS