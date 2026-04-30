Nombran a Alden Rivera como secretario general de la SIECA

Tegucigalpa – Este miércoles se conoció que el hondureño Alden Rivera fue nombrado como secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Rivera será secretario general de la SIECA por un período de cuatro años, 2026-2030, tras la designación del Consejo de Ministros de Integración Económica.

Rivera Montes es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y cuenta con estudios de posgrado en Políticas de Desarrollo en la Universidad de Columbus, Ohio, Estados Unidos.

Posee una amplia y destacada trayectoria en el sector público, privado y en organismos internacionales, habiendo ocupado altos cargos como Secretario de Desarrollo Económico (SDE) de Honduras; Subsecretario de Relaciones Exteriores en materia de Promoción de Inversiones y Comercio, y Embajador de Honduras ante México.

Asimismo, se desempeñó como director de proyectos en iniciativas apoyadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderando programas vinculados a la gestión ambiental, la mitigación de desastres y la administración territorial.

También ha tenido participación directa en procesos de alto nivel vinculados a la política exterior y al derecho internacional, incluyendo su designación como parte de la delegación de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

En el ámbito privado, ha ocupado posiciones estratégicas relacionadas con el desarrollo industrial, la competitividad y la articulación con el sector productivo, destacando su labor en la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM).

Adicionalmente, ha liderado y contribuido a la elaboración de importantes instrumentos de política pública y planificación nacional, incluyendo propuestas en materia de desarrollo territorial, competitividad y reactivación económica, así como iniciativas orientadas a la transformación social y productiva de largo plazo. AG