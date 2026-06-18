Nombramientos interinos en el CNE garantizan continuidad del proceso electoral, según Antonio Rivera Callejas

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Electoral del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseguró que los nombramientos interinos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), vienen a garantizar la continuidad del trabajo institucional y no representan una pausa en el proceso electoral.

“Si bien es cierto que su puesto es por un interinato, también es cierto que ellos van a trabajar, no van de vacaciones”, expresó el diputado nacionalista al referirse a los consejeros interinos Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya.

Rivera Callejas indicó que la principal responsabilidad de ambos funcionarios será presentar en julio una propuesta de reformas electorales para que puedan ser discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional durante el mes de agosto.

“Ellos trabajarán en las reformas electorales pendientes y es una prioridad”, subrayó.

Asimismo, destacó la experiencia de Eduardo Fuentes, señalando que conoce de cerca el proceso electoral anterior y las dificultades que enfrentó. “Nosotros les vamos a exigir que cumplan con su deber. Confiamos en que estas dos personas jóvenes van a cumplir y poner primero al país antes que los intereses políticos. Estoy seguro de que harán un buen papel”, manifestó.

No obstante, reconoció que siempre existe un componente político en este tipo de decisiones y reiteró que como Partido Nacional les gustaría que el tercer miembro propietario del CNE fuera totalmente independiente, aunque admitió que aún no cuentan con los votos necesarios para lograrlo.

El parlamentario también señaló que desconoce cuándo podrían reincorporarse a sus cargos las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, e incluso consideró la posibilidad de que ambas no regresen a sus puestos.

Finalmente, Rivera Callejas reitero los elogios de la gestión de las consejeras, ahora en funciones diplomáticas, a quienes calificó como “heroínas de la democracia” por su desempeño al frente del organismo electoral. LB