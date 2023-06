Nohemy, la artista puertorriqueña sin miedo a bailar entre géneros musicales

Ciudad de México- La puertorriqueña Nohemy escribía canciones escondida en el jardín de su casa a los ocho años y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Se mueve entre géneros como el house o el rock y, ordenadamente y sin miedo, dice en entrevista con EFE, saca álbumes de cada estilo.

«Yo pensaba que era un problema porque me gusta hacer house, reguetón… para ese tiempo (cuando era más joven) los artistas tenían un genero en particular. Sentía que tenía que elegir, me daba estrés, pero dejé de pensar de esa manera. Dije: voy a crear un concepto y voy a hacer un álbum para todos los géneros», detalló la artista, que visita México para hablar con medios y también ir al estudio para ver qué está moviéndose en el país.

Hace tres meses publicó «Nohouse» y probablemente antes de que termine este año publicará «Norock».

A los 15 años Nohemy se fue a Estados Unidos porque estaba jugando baloncesto profesional, pero la música no se iba de su cabeza, hasta que a los 17 empezó a hacer amistad con personas que se dedicaban a ello.

Allí reafirmó que quería estar al otro lado del micrófono y a los 18 años grabó su primera canción.

«Era algo que vivía en mi imaginación, pero el sentimiento que tuve cuando hice la canción fue de: ‘esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida’, y desde ahí no he mirado para atrás», compartió.

Después, estuvo cantando por cuatro años en inglés y, aunque le fue bien, hubo un momento en el que sintió que se dio «con el techo».

Sentía que le faltaba algo, y cuando se decidió a cantar en español, a «volver a las raíces», supo que era eso.

«Era lo que tenía que hacer, me sentía más segura, me sentía más yo, me sentía mas latina», consideró.

Ahora, está decidida con el concepto que ha tomado para su carrera, en la que habrá espacio para todos los géneros.

«Me estoy divirtiendo mucho porque estoy creando libremente», sentenció.

Nohemy decidió empezar por el house o dance porque es uno de los sonidos que más hace, desde antes, sonidos que tengan mucha energía, color y brillo. En «Nohouse», fusiona también estilo urbano.

Por el momento, dijo, «Nohouse» ha funcionado bien, y la ha acercado a las comunidades de la música dance de muchos países como México, Argentina o España, donde las métricas le dicen que es escuchada.

Ya tiene listo «Norock» porque, explicó, siempre se adelanta para poder escribir sin prisa.

Además, participó en la serie «Bravas» -en la que la artista Natti Natasha es productora ejecutiva-, donde actuó e hizo música.

«Estoy enfocada en seguir desarrollándome como actriz, ver cómo puedo incorporar mi música. También me gustaría abrirle la gira a algún artista para seguir creciendo. Tengo muchas cosas en mente, estoy viendo cómo hacer para que se den», terminó. EFE

