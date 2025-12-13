Noé Pino sugiere que este CN apruebe Presupuesto de 2026, y nuevo gobierno lo reformule

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, consideró que este poder del Estado apruebe el Presupuesto General del 2026, y que el nuevo gobierno sólo lo reformule.

Manifestó que durante la reunión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante la semana se discutió de hacer una sesión extraordinaria para aprobar el Presupuesto General.

“Conociendo la serie de dificultades que implica aprobar el Presupuesto en el tiempo que la Constitución lo señala, mi recomendación sería que se aprobara y quien gane las elecciones pues haga las reformulaciones que considere necesario”, sugirió.

Cabe recordar que el Congreso Nacional no ha tenido sesiones legislativas desde el 27 de agosto, cuyo período ordinario finalizó y que ocasionó la aparición de la figura de la Comisión Permanente.

Aunque el diputado señaló que si el Congreso Nacional debe aprobarse en esta administración debe reunirse con los jefes de bancadas para aprobarlo en enero de 2026.

Indicó que la aprobación tardía del Presupuesto General retrasa la ejecución presupuestaria porque se perdería varios meses y habría una demora en el inicio de proyectos.

Pino expresó que hay dos opciones: la primera es dejar que el nuevo gobierno se encargue del Presupuesto General o aprobarlo en esta administración.

Admitió que es difícil sentarse a acordar el tema del Presupuesto General cuando está el escrutinio de actas de las elecciones generales acapara la atención de los partidos políticos.

El vicepresidente del Congreso Nacional no descartó tratar de llegar a un acuerdo durante las primeras dos semanas de enero del próximo año antes que finalice la cuarta legislatura del Congreso Nacional.

El gobierno a través del Consejo de Ministros envió al Congreso Nacional la propuesta del Presupuesto General de 2026 de 469 mil 249 millones de lempiras, un incremento de 8.2 % en comparación con el 2025. AG