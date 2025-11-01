Noé Pino dice habrá elecciones y descarta que comisión permanente destituirá funcionarios electorales

Tegucigalpa – El diputado e integrante de la comisión permanente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino aseguró que habrá elecciones generales dentro de 29 días en Honduras, al tiempo que rechazó que se pretenda destituir a funcionarios electorales como lo advierte la oposición.

– Como demócratas que somos vamos a aceptar lo que el electorado decida en las elecciones del próximo 30 de noviembre, expresó el vicepresidente del Legislativo.

Dijo que la posibilidad de tomar decisiones que la Constitución no otorga, como aprobar leyes, es un miedo imaginario que la oposición se ha encargado de instalar en la cabeza de la población.

Noé Pino expresó que no son atribuciones de la comisión permanente sustituir a funcionarios electorales que estén desempeñando sus cargos como se denuncia por parte de lo que consideró parte de la campaña política del bipartidismo.

Aseguró que la comisión permanente no irá más allá de las atribuciones que les otorga el artículo 208 de la Constitución.

Detalló que la comisión permanente tiene apenas 15 funciones autorizadas y que éstas son de carácter administrativa al encontrarse en receso el pleno del legislativo.

Defendió que habrá elecciones generales el 30 de noviembre y que Libre está encaminado para ganar esos comicios con su candidata Rixi Moncada.

Pino calificó que existe “una santa alianza” entre el Partido Liberal y Partido Nacional para tergiversar las actuaciones de la comisión permanente.

Cuestionó que un grupo de diputados opositores instalaran una sesión legislativa en los bajos del Congreso Nacional sin cumplir los requisitos que la ley ordena.

Defendió que la comisión únicamente se encargará de trámites administrativos, y que no aprobará leyes ni presupuestos, muchos menos destituir a funcionarios o hacer declaratorias de resultados de elecciones.

“Pido que se alejen las preocupaciones, todo lo que dicen los opositores en parte de su campaña política, reitero que habrá elecciones el próximo 30 de noviembre, pero es el Consejo Electoral el que garantiza las elecciones, pero como comisión no tomaremos medidas que entorpezcan las elecciones”, finalizó. JS