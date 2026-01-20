Noé Pino asegura se realizará transición del CN, y reprocha inscripción de Cálix como diputado

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, afirmó este martes que habrá transición en este poder del Estado, al mismo tiempo, cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inscribir a Jorge Cálix como diputado.

– El congresista reelecto Pino cortó abruptamente la entrevista por los cuestionamientos de la periodista Claudia Almendares.

“La transición ha comenzado hace varios días, la gerencia del Congreso Nacional nos ha indicado que se debe entregar las copias de las llaves de las diferentes oficinas”, dijo Noé Pino al medio televisivo Hoy Mismo.

Comentó que marcha en la dirección planificada la entrega de las instalaciones del Congreso Nacional a las nuevas autoridades.

En la entrevista al telenoticiero, Pino manifestó que él ya entregó a la llave de su oficina hace días, sacó sus cosas personales como documentos de naturaleza personal y así lo han sus otros compañeros de la junta directiva del Congreso Nacional.

Sobre las críticas a la gestión de Luis Redondo, atribuyó que ha habido una campaña desde el inicio de gobierno, se especuló, se estableció tantos rumores, y se aceptó controversias.

No me extraña que sectores sigan sembrando dudas e incertidumbre en la población, puntualizó.

Respecto a la parálisis legislativa, respondió que hubo un boicot de parte del Partido Nacional y Partido Liberal para aprobar proyectos, negando señalamientos de sectores hacia la junta directiva del Congreso Nacional.

Por otro lado, criticó la inscripción de Jorge Cálix como diputado de Olancho tras no participar en las elecciones generales.

“Yo no me puedo preguntar que se puede inscribir a alguien si el diputado que está renunciando no ha tomado posesión de su cargo para el período 2026-2030”, externó.

Cuestionó que el diputado Samuel García decida renunciar antes de tomar posesión como congresista reelecto. AG