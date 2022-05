Una Noche de Estrellas junto a Astrid previo a otra aparición en Tengo Talento, Mucho Talento

Tegucigalpa – Astrid Madrid se apresta para su segunda participación en el programa estadounidense “Talento, Tengo Mucho Talento” y en su natal Santa Bárbara, nadie es indiferente al camino que ha tomado esta hermosa y entusiasta adolescente, convertida ya, en toda una artista, su forma de cantar y plantarse frente al público en el escenario, lo afirman todo, su voz es hoy en día, digna de muchos aplausos.

–Maryori Sagastume, Yessenia Perdomo, Óscar Bados, Jorge Chinchilla, Andrea Villanueva, Reina Margarita Reyes, Nixon Chávez, Ángel Hasbun, Lorena Pineda, Azul Café (banda), animaron la noche en el concierto musical.

En una velada de talentos organizada en el occidental municipio de Santa Bárbara, varios artistas, todos jóvenes, se dieron cita en las instalaciones del Food Park, para deleitar a centenares de personas que llegaron para apoyar la actividad de la nueva arista, quien próximamente se presentará para competir en el reality show de Estados Unidos (EEUU), donde generó un buen ambiente, que auguran que puede llegar hasta el final.

Esta modesta ciudad, conocida como la tierra del junco y el café, es como una cuna donde nace el arte, sus artistas lo confirman, la mayoría de ellos jóvenes, verlos cantar, cuyo accionar es un aliciente oportuno, donde elevan sus voces, recordando al mundo que existen y que no estaría nada mal que quienes toman decisiones en este país, dirijan un poco la mirada hacia ellos, para echarles una mano, que les permita potenciar su natural talento, para cantar o ejecutar algún instrumento musical.

Ellos viven de aplausos y uno u otro halago que se ganan cuando bajan del escenario, algunos estudian o trabajan, quienes después de sus jornadas cotidianas, lo dedican para aprender algo nuevo y echan mano de personas de mayor experiencia, donde un consejo cuenta y no es para menos, logran la expectativas buenas a quien los escucha, donde el reconocimiento del público, es su mejor premio, pero hasta ahí no más, lo que sí es claro, es que su talento podría llegar más alto, si alguien les proporciona lo que necesitan.

Todo lo anterior tiene que ver con la primera participación de Astrid Madrid en el programa, donde interpretó la canción “A Mi Manera”. Su actuación dejó buenas sensaciones, tanto que el jurado en turno integrado por los reconocidos artistas: Carolina Ross, Ana Bárbara, “Don Cheto”, Pepe Garza y Luis Alfonso Partida “El Yaki”, la evaluaron con notas decorosas y agradables.

Sorprendidos por el talento de la hondureña, los integrantes del jurado la felicitaron y hasta se pusieron de pie para aplaudirle, incluso varios de ellos, le dijeron que con su talento podría ser una de las finalistas del show, donde además compite con artistas que gozan de suficiente capacidad, no solo para triunfar en el mundo artístico, sino también en otras áreas de arte y cultura.

Astrid, conversó brevemente con Proceso Digital para compartir respecto a su primera experiencia en un escenario, que ella misma consideró: exigente. Cantar no es nada nuevo para ella, incluso es lo que mejor hace y le gusta hacer, pero admitió que se encontró con nuevas cosas, mismas que le hacen pensar que, los sueños sí se pueden alcanzar.

Madrid Paz tiene sed de triunfo, sabe dónde está parada y reconoce que sin Dios, la familia y los amigos, es difícil avanzar en el mundo artístico. Sus expresiones siempre terminan en frases de gratitud, porque goza de la simpatía y el cariño de su gente. No hace falta que ella cante, para que sus paisanos le aplaudan, pues su primera participación, les hace sentir orgullosos «cada vez que canto llevo a Santa Bárbara en el corazón», dijo Astrid.

“Esto no solo es un apoyo económico para mí, sino emocional, yo sé que el pueblo me está respaldando, estoy agradecida esperando en Dios, que me siga iluminando, para seguir abriendo puertas y poder arrastrar conmigo todo el talento de tantos artistas talentosos que hay en Santa Bárbara y todo en Honduras”, externó.

Hasta ahora no se sabe cuándo será la próxima participación de Astrid Madrid, en el show estadounidense, por lo que los amantes de la música deben estar pendiente de las plataformas de sus redes sociales, donde anunciará el día y hora en que le tocará hacer su segunda presentación en la competición musical, todo indica que podría ser esta misma semana. JP

Así fue la primera participación de Astrid Madrid en Talento, Tengo Mucho Talento