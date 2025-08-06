“No voy satisfecho”: Padre Melo tras reunión con Fiscal General sobre caso de Juan López

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, conocido popularmente como padre Melo señaló hoy que no va satisfecho tras reunión con el Fiscal General de la República , Johel Zelaya, sobre el caso de asesinato del ambientalista Juan López.

“No hemos salido satisfechos, hemos escuchado y en ese sentido agradecemos que nos haya citado para darnos información, la satisfacción será hasta que tengamos información más precisa de quienes son los autores del asesinato de Juan López”, expresó el religioso al salir de la reunión en la oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa.

El ambientalista Juan López fue ultimado el pasado 14 de septiembre de 2024 de varios disparos cuando salía de la iglesia a la que se congregaba, la cual está ubicada en la colonia Favio Ochoa de Tocoa.

López tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2023.

Sin embargo, nunca gozó de protección y su vida fue arrebatada al salir de una iglesia en Tocoa, Colón, norte de Honduras.

El pasado 6 de octubre, el Ministerio Público de Honduras anunció que tres personas fueron arrestadas como presuntos perpetradores del asesinato de Juan López. Tres días después, un juzgado local ordenó la acusación formal por el delito de asesinato en perjuicio del defensor del medioambiente Juan López y mantenerlos bajo custodia.

No obstante, para el padre Melo todavía hace falta dar con los autores intelectuales de este crimen. (RO)