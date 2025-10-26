“No vengo a prometer, vengo a construir con ustedes”: Mario Rivera en gira por Catacamas

Tegucigalpa – El candidato presidencial por la Democracia Cristiana, Mario “Chano” Rivera, llegó este fin de semana al municipio de Catacamas, Olancho, donde manifestó que “no vengo a prometer, vengo a construir con ustedes”.

Rivera recorrió sus principales calles junto a dirigentes, líderes comunitarios y ciudadanos que salieron a saludarlo.

Rivera reafirmó que es un candidato distinto, cercano a la gente y comprometido con escuchar las necesidades reales del pueblo hondureño.

Durante la reunión principal, que contó con una amplia participación de la base del partido, Porfirio Hernández, conocido popularmente como “Pío Hernández” , anunció su decisión de unirse a la Democracia Cristiana y convertirse en el candidato oficial a la alcaldía de Catacamas.

Hernández agradeció la confianza depositada en él, destacando que su proyecto municipal se fundamenta en la unidad y el trabajo territorial.

“Catacamas merece liderazgo con honestidad, y hoy caminaremos de la mano con Chano Rivera para lograr la transformación que esperamos” , afirmó.

Los candidatos a diputados por Olancho también participaron en el encuentro, expresando su respaldo absoluto a la propuesta presidencial de Chano Rivera, resaltando que su liderazgo se ha convertido en una alternativa fresca, honesta y diferente en un panorama político marcado por el desgaste y la desconfianza.

Cada intervención reafirmó el compromiso de trabajar unidos para construir una verdadera agenda social que atienda los problemas que afectan a las familias olanchanas. IR