No vamos a seguir línea de partido para votar por alguien que no conocemos, dice diputado Castro

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro expresó este martes que el grupo de 12 congresistas que apoyan a Jorge Cálix no seguirán una línea partidista para votar por alguien que no conocen en relación a la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.

– Hasta el momento no existe línea partidaria, informó “El Chele” Castro y se desdijo al afirmar que “hoy sacamos una sola posición de Libre”.

Pronunció que “nosotros no hemos tenido una comunicación oficial, ni vamos a seguir una línea de votar por alguien que no conocemos. Se nos han dicho cinco nombres, pero no tenemos la documentación de quienes son ellos”.

Alardeó de 43 años en el ejercicio del periodismo para asegurar que no conoce los perfiles de los que aspiran a dirigir el Ministerio Público.

Mencionó que la bancadita de Jorge Cálix la componen 12 diputados, al tiempo que aceptó no han existido pláticas con la bancada del Partido Nacional.

Castro dijo que el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, los convocó para esta tarde con el objetivo de conocer la postura oficialista con respecto a la elección del Fiscal.

“No nos vamos a apartar de una escogencia que ya se hizo (Junta Proponente)”, aseguró.

Auguró que este martes no habrá elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, la que se podría materializar en las próximas sesiones del Parlamento. JS