“No vamos a poner en riesgo vidas”, dice alcalde Juan Diego Zelaya sobre habilitación de puente Papa Francisco

Tegucigalpa – El alcalde Juan Diego Zelaya afirmó hoy que “no vamos a poner en riesgo vidas” al ser consultado por periodistas sobre la habilitación del puente Papa Francisco en la capital hondureña.

El edil informó que espera un informe técnico para tomar una decisión sobre la habilitación de ese puente en el anillo periférico de Tegucigalpa.

“Les pido disculpas a los capitalinos porque yo sé que quieren que esté habilitado, pero entiendanme que más importante que cualquier cosa es la vida de las personas”, manifestó.

Ver: Avalancha de cuestionamientos al puente Papa Francisco por fisuras y calidad de materiales

En las últimas horas han surgido cuestionamientos por la calidad de la construcción del puente Papa Francisco tras mostrar señales de fragilidad en su estructura tras la aparición de supuestas fisuras.

Sobre este puente ya se hicieron cuatro estudios técnicos, pero el alcalde Zelaya dijo que no está convencido de poderlo habilitar.

En ese sentido, anunció un nuevo estudio técnico con personal especializado.

Hasta obtener los resultados del nuevo estudio se decidirá la habilitación o no del puente papa Francisco, acentuó. (RO)