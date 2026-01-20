No vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios y rivales de EEUU: Marco Rubio

Tegucigalpa – El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló hoy que no permitirán que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios y rivales de su país.

Así lo replicó la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

«Este es el Hemisferio Occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios y rivales de Estados Unidos», reprodujo la embajada a través de una publicación en sus redes sociales.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se verá en el Foro que se celebra en la ciudad suiza de Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de Groenlandia.

En un mensaje en su red social, Truth Social, indica que ha tenido “una conversación telefónica muy interesante” con Rutte “sobre Groenlandia” y que ha acordado una reunión con él en Davos.

“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, precisó el presidente estadounidense.

En una segunda publicación en Truth Social, el líder republicano publicó la captura de pantalla de un mensaje en el que Rutte le asegura que está comprometido a encontrar “una solución” sobre Groenlandia. (RO)