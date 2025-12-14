“No vamos a negociar diputados a cambio de la Presidencia”: Roberto Contreras

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Libera (CCEPL), Roberto Contreras dijo este domingo que no van a negocias puestos de diputados electos a cambio de la Presidencia de la República.

El también alcalde relecto de San Pedro Sula, reiteró que ningún miembro del Partido Liberal está autorizado para negociar con dirigentes del Partido Nacional o de Libertad y Refundación.

Sobre el enrolamiento de los representantes liberales que participarán en el escrutinio especial, refirió que ese proceso lo realizó la campaña del ingeniero Salvador Nasralla y que el CCEPL nada tuvo que ver.

Contreras denunció que personalmente propuso a 40 personas para que integraran las mesas de escrutinio especial, pero ninguna fue tomada en cuenta.

Señaló que las personas que propuso la campaña de Nasralla no tienen en entrenamiento adecuado para el manejo de mesas. Asimismo, afirmó que recibió el listado completo y que los están filtrando para determinar si están dentro del censo del Partido Liberal, ya que se ha denunciado que serían personas que tienen intereses de otros partidos.

“Queremos que sean militantes del Partido Liberal, y no del Partido Nacional o de Libre”, apuntó.

Anunció que se hará presente a Tegucigalpa este lunes para estar presente en las diligencias que hace el Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No pudo hacerlo antes porque su esposa tenía quebrantos de salud, dijo.

“No tenemos nada que pedirle a Libre si tenemos todas las actas con nosotros”, finalizó. JS