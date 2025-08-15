«No vamos a descansar hasta que llegue la justicia», señala mamá de Keyla Martínez

Tegucigalpa– Doña Norma Rodríguez, mamá de Keyla Martínez, una joven estudiante de enfermería quien murió en una celda policial hace cuatro años y medio, señaló este viernes que no va a descansar hasta que llegue la justicia en el caso de su hija.

Rodríguez se instaló este día en las afueras de la Corte Suprema de Justicia exigiendo que el caso de su hija no quede en la impunidad.

“No desistiré en mi lucha hasta que se haga justicia por la muerte de mi hija que falleció en una posta policial de La Esperanza, Intibucá, el 7 de febrero de 2021”, arguyó.

Afirmó que el crimen es de Estado y están obligados a castigar a los responsables.

Doña Norma volvió a preguntar “¿Dónde están los otros responsables?”.

Por este caso sólo hay un agente policial declarado culpable del crimen.

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó al agente de policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión y no por femicidio agravado, como estaba planteado inicialmente.

Perdomo Sarmiento fue condenado a cinco años de cárcel por la muerte de la joven estudiante de enfermería.

Reiteró que Keyla estaba bajo custodia policial y hasta el momento el crimen sigue en la impunidad, solo hay una persona declarada culpable, pero los demás siguen libres.

“Estas personas siguen en sus cargos públicos, por lo que nosotros no vamos a parar hasta que haya una verdadera justicia”, manifestó.

Indicó que no sólo es Jarol Perdomo el involucrado también fueron más miembros de la policía como el subcomisionado Melvin Alvarenga, Edgar Velásquez que se supone es uno de los cómplices principales en este asesinato. IR