No todos los representantes de los partidos políticos se han presentado para iniciar escrutinio especial

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall lamentó que no todos los representantes de los partidos políticos se han presentado para arrancar el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas.

De acuerdo a Hall, hasta la medianoche había más de cien personas acreditadas del Partido Nacional y de Libertad y Refundación, pero aún no se han presentado miembros de los otros partidos.

Detalló que las actividades en el Centro Logístico Electoral (CLE) se han desarrollado con normalidad, bajo los sistemas de seguridad y videovigilancia permanente y con el resguardo de Fuerzas Armadas de Honduras y Policía Nacional.

Citó que las credenciales de miembros de Juntas a cargo del escrutinio especial (JEVR) ya fueron entregadas y se avanza enrolando a este personal para su ingreso seguro; esta actividad continuará durante las siguientes horas.

Enfatizó que el CNE tiene lista la logística, los mecanismos de control y transparencia instalados (cámaras y transmisión en directo). Ahora corresponde a los Partidos Políticos cumplir y enviar a los miembros de Juntas Especiales para poder avanzar.

“Hago una respetuosa exhortación para que cada actor del proceso electoral, asuma la parte de responsabilidad que corresponde”, concluyó. JS