No todos los hondureños saldrán a votar en EEUU por temor a redadas

Tegucigalpa – Pese a que se habilitaron 15 juntas receptoras en Estados Unidos, no todos los hondureños saldrán a votar por temor a las redadas.

Así lo indicó este viernes el presidente de la Organización Francisco Morazán, Orlando López, quien expuso que los hondureños temen incluso salir a trabajar.

Las redadas contra los migrantes se están realizando hasta en restaurantes, por lo que no todos saldrán a votar.

Cabe señalar que en las últimas horas el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, informó que el censo de electores hondureños es de 6 millones 522 mil 577 votantes.

De los anteriores, 6 millones 26 mil 477 son votantes inscritos en el territorio nacional, detalló.

En ese orden, precisó que 496 mil 307 votantes se encuentran inscritos en el extranjero.

No obstante, solo podrán ejercer el sufragio 399 mil 537 en 12 centros de votación y 15 juntas receptoras ubicadas en los Estados Unidos. (RO)