(VIDEO) “No tengo ni idea de cómo salí de ese avión”, dice superviviente de tragedia en La India

Redacción – El único superviviente –Vishwash Kumar Ramesh– del vuelo de Air India que se estrelló este jueves en Ahmedabad, en el oeste de India, con 242 personas a bordo, se pregunta cómo logró escapar a la muerte, según declaró su familia a periodistas.

“No tengo ni idea de cómo salí de ese avión”, le dijo a su hermano, según la agencia británica Press Association, que citó a este último, Nayan Kumar Ramesh, de 27 años.

Ambos residen en Leicester, en el Reino Unido, adonde se dirigía el avión accidentado, que tenía destino en Londres.

«El vuelo AI171, que operaba la ruta Ahmedabad-Londres Gatwick, sufrió un incidente tras el despegue», informó la compañía en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales. El avión, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó a las 13:38 hora local (las 10:08 en la Península). A bordo viajaban 217 adultos, once niños y dos bebés. De estos, 169 son ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. La autoridad de aviación civil de India dijo que en la nave además estaban dos pilotos y 10 tripulantes de cabina. El Boeing 787 de Air India emitió una señal de socorro y «se estrelló justo después del despegue en Ahmedabad».

La BBC entrevistó a Ajay Valgi, un primo del sobreviviente, en Leicester. Según él, Vishwash Kumar Ramesh se puso en contacto con su familia para asegurarles que estaba bien.

El superviviente ocupaba el asiento 11A del Boeing 787-8 de Air India, una plaza junto a una puerta de emergencia del avión. El ciudadano anglo-indio, sobrevivió al accidente que según las autoridades, mató a más de 290 personas.

Fue el comisario de policía, GS Malik, quien dio la noticia a la agencia india ANI: «La Policía encontró a un superviviente en el asiento 11A. Se encuentra hospitalizado y en tratamiento. Aún no se puede precisar el número de fallecidos. El número de víctimas mortales podría aumentar, ya que el avión se estrelló en una zona residencial».

El boleto de avión del superviviente de la tragedia en La India.

Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, con residencia en Londres y que había estado visitando a su familia en Ahmedabad. «Treinta segundos después del despegue, hubo un ruido fuerte y luego el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido», dijo a los medios el superviviente.

Las imágenes publicadas por los medios indios muestran a un hombre magullado y algo aturdido, pero consciente en todo momento.

El propio Ramesh contó a los medios que había sufrido lesiones por el impacto, incluidos hematomas en el pecho, los ojos y los pies. «Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital», narró Ramesh al ‘Hindustan Times’. En otras imágenes compartidas, se puede ver a Ramesh caminando por su propio pie hacia una ambulancia estacionada en las inmediaciones del accidente.

Presentó una tarjeta de embarque a nombre de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años y uno de los 53 ciudadanos británicos que iban a bordo.

Los equipos de rescate indios, acompañados de perros rastreadores, registraron toda la noche entre los escombros humeantes para intentar averiguar las causas de la explosión de la aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner de Air India, que volaba hacia el aeropuerto londinense de Gatwick.

El avión se convirtió en una bola de fuego poco después de despegar de la metrópolis del oeste de India.

Muertos en tierra

De entre los restos del aparato y de los edificios calcinados contra los que chocó el avión se extrajeron multitud de cuerpos descuartizados. En esa zona viven médicos, sanitarios y sus familias, por lo que el accidente también dejó numerosas víctimas en tierra.

En un primer momento, la policía había dicho que “no parecía haber ningún superviviente”, pero horas después las autoridades confirmaron los comentarios, bastante inverosímiles, acerca de un hombre que habría sobrevivido a la catástrofe.

“Sí, confirmamos que hubo un superviviente”, dijo Dhananjay Dwivedi, secretario principal del departamento de Salud del Estado de Guyarat.

Según él, lo estaban atendiendo en un hospital, pero no dio más detalles. PD