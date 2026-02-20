“No tenemos ninguna emergencia fiscal”, defiende titular del Ejecutivo

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, aseguró este jueves que Honduras mantiene estabilidad financiera y disciplina presupuestaria, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración con el orden fiscal y la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar empleo.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la juramentación de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), que será presidida por Karim Alejandro Faraj durante el período 2026-2028.

«No tenemos ninguna emergencia fiscal, estamos enfrentando nuestros compromisos. No podemos gastar el dinero que no tenemos y no podemos salirnos del orden fiscal», subrayó el mandatario.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo explicó que se están honrando compromisos pendientes, particularmente en el sector de la construcción.

Detalló que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se están atendiendo obligaciones que superan los 2,430 millones de lempiras, además del anticipo de 200 millones para el proyecto nacional de bacheo.

Compromisos en salud

En materia sanitaria, el presidente informó que el Gobierno avanza en el reglamento que será presentado ante el Congreso Nacional para iniciar formalmente la atención de la mora quirúrgica, uno de los compromisos prioritarios de la administración.

Asimismo, anunció que la próxima semana se celebrará un Consejo de Ministros en Casa Presidencial donde se aprobará la reducción de aproximadamente 20 instituciones del Estado, como parte de un proceso de reestructuración orientado a optimizar recursos y evitar gastos innecesarios.

«No podemos gastar el dinero que no tenemos. Si nos salimos del orden fiscal, generamos inseguridad financiera en el país», reiteró el mandatario, al explicar que la medida busca garantizar el pago de sueldos y el cumplimiento de contratos vigentes.

En el ámbito internacional, el presidente Asfura confirmó que el próximo 7 de marzo sostendrá una reunión oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , con el objetivo de abordar la renegociación de aranceles que actualmente oscilan entre el 10% y el 25% para productos hondureños en el mercado estadounidense.

El mandatario indicó que Honduras participará en un encuentro convocado por Rubio, donde varios presidentes analizarán temas de inversión y cooperación regional.

«Queremos mandar un mensaje claro a nivel internacional: Honduras es una oportunidad para que la empresa privada, nacional y extranjera, venga a invertir. Estamos creando condiciones atractivas y ya tenemos listo el equipo que se sentará con el gobierno estadounidense para tratar el tema de aranceles», afirmó.

Finalmente, el presidente destacó la importancia de la alianza con el sector empresarial, reiterando su respaldo a la nueva directiva de la CCIT y el acompañamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), como socios estratégicos para impulsar el desarrollo y la generación de empleo en el país. JS