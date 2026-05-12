“No tenemos nada que temer, somos inocentes”: Adán Fúnez

Tegucigalpa – El exalcalde de Tocoa (Colón), Adán Fúnez dijo sentirse tranquilo luego de su captura este martes 12.05.2026. al tiempo que aseguró confía en la justicia terrenal y en la divina.

– “No tengo ninguna responsabilidad en las acusaciones”, dijo.

“No tenemos nada que temer, somos inocentes”, dijo el exalcalde cuando era custodiado por efectivos de cuerpos especiales de la Policía Nacional rumbo a la audiencia de imputados en tribunales en la ciudad de La Ceiba.

Agregó que las autoridades judiciales decidieron tomar la determinación de detenerlo, por lo que se defenderá en los tribunales de la República.

Dijo que confía en la justicia divina y en la justicia terrenal.

“Creo que las autoridades respetarán el Estado de derecho, estamos acusados, pero tenemos derecho a la defensa”, dijo en escuetas declaraciones a periodistas.

La Policía Nacional de Honduras capturó en las últimas horas al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, asimismo, a otras dos personas más: Héctor Mendoza y Juan Ángel Lagos.

La detención se realizó en la vivienda de Fúnez en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, como parte de las investigaciones relacionadas con el crimen que conmocionó al movimiento ambientalista y a diversos sectores sociales del país.

Juan López era reconocido como defensor del medio ambiente y crítico de proyectos señalados por organizaciones comunitarias de afectar recursos naturales en la región. Además de su labor ambientalista, se desempeñaba como regidor de la alcaldía de Tocoa por el partido Libre, el mismo instituto político al que pertenecía Adán Fúnez. JS