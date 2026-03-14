“No temo a un juicio político; he actuado correctamente”, afirma presidenta de la CSJ

Tegucigalpa -La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, aseguró este sábado que no le teme a la aplicación de un juicio político.

“Si ellos quieren quitarme, mermarme facultades, pues buscan una manera política para hacerlo, pero yo me debo a la institucionalidad, a Honduras, a que la justicia se aplique correctamente”, agregó.

Añadió además “que los hechos hablan por sí mismos”.

Aseguró que durante su administración en el Poder Judicial ha actuado de manera correcta “sin estar politiqueando. He estado sumida en mi trabajo, ustedes son testigos del avance que hemos tenido en el Poder Judicial durante esta administración. Yo siempre he actuado correctamente”.

Las declaraciones de la presidenta de la CSJ las dio tras ejercer el sufragio del Colegio de Abogados de Honduras que elige a sus nuevas autoridades.

Diferentes sectores de la sociedad exigen al Poder Legislativo implementar la figura del juicio político a los funcionarios por crisis en elecciones de 2025.

El Congreso Nacional aprobó la iniciativa de despojar de sus facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, de hacer nombramientos, traspasos y cancelaciones en ese poder del Estado.

En ese sentido, la presidenta de la CSJ, reiteró hoy que todos los nombramientos realizados los hizo conforme a ley. IR