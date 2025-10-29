No son escuchas, es fabricación, es preocupante por el estado de derecho: Cossette López

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, rompió el silencio tras la difusión de supuestas grabaciones que la vincularían con una red ilícita para alterar los resultados electorales. López calificó los audios como “una fabricación completa” y aseguró que no corresponden a su voz ni a su forma de hablar, afirmando que se trata de un intento deliberado por desprestigiarla.

-La persecución es real, les estoy estorbando, pero no voy a poner a disposición mi cargo, ¿Qué les molesta de mí?

“Me siento tranquila, para tranquilidad de los demás, porque todos hemos estado hablando de que no se escuchan. Definitivamente no son escuchas, eso es una falsificación completa. Usan palabras que yo no utilizo. Por ejemplo, a Tito jamás en la vida le he dicho ‘papi’. Con Tomás no me coordino y nunca he hablado de temas de transporte con nadie afuera. No me relaciono con entornos militares”, declaró.

López sostuvo que los audios fueron editados y fabricados para implicarla en actos irregulares, y que incluso hacen referencia a temas administrativos en los que ella no tiene participación directa. “Mencionan contrataciones y cuestiones de oficio relacionadas con ofertas. Yo no veo esas cosas; esas están en la unidad de compras. Solo verifico los informes después, no me involucro en esas etapas”, explicó.

La consejera denunció que la situación representa una amenaza para el Estado de derecho y un peligro personal para ella y su familia. “Han hablado de mi mala relación con las Fuerzas Armadas y ahora resulta que estoy conspirando con ellas. Es preocupante. Estamos en un enorme peligro, y yo también lo estoy. Tener autoridades que se prestan para presentar audios fabricados y falsificados es impresentable y grave para la democracia”, advirtió.

Asimismo, López cuestionó la actuación del consejero Marlon Ochoa y del funcionario Joel Zelaya, quienes habrían presentado los audios al Ministerio Público. “Es penoso que personas con esa investidura se presenten a formalizar algo así. Esto es un mundo subreal, el atropello más grande. Tengo causales para demandar al Estado de Honduras a través de ellos, y sé que voy a ganar. No me queda la menor duda”, expresó con firmeza.

La funcionaria reiteró que exigirá una investigación técnica e independiente para determinar el origen y autenticidad de los audios, y pidió a las autoridades evitar el uso político de información falsificada. “Dicen que soy yo, pero no reconozco ni las supuestas voces. Siembran el morbo. Quiero que me demuestren con quién hablaba, porque no soy yo”, concluyó.LB