“No son cifras, son vidas”: defensora clama frenar el femicidio en Honduras

Tegucigalpa – La defensora de los derechos de la mujer, Ana Lucía Pérez, alzó nuevamente la voz tras el asesinato violento de dos mujeres en las últimas horas, elevando a 34 el número de hondureñas muertas de forma violenta en lo que va del año.

“Cada día es un triste conteo con el luto en las familias hondureñas, un luto desgarrador que ninguna familia merece ni debe vivir”, expresó, señalando que la violencia no distingue clase social, ideología política ni lugar de origen. “No importa de qué clase social, de qué partido político o de qué lugar sea; es algo que no se debe vivir”, reiteró.

Pérez hizo énfasis en el impacto devastador que dejan estos crímenes en la niñez. “Sobre todo esos niños que quedan huérfanos por femicidio. No debe haber femicidio, y si lo hay, no debe quedar en la impunidad”, subrayó.

Llamado urgente a fortalecer la institucionalidad

Ante el preocupante panorama, la defensora instó al gobierno a fortalecer las instituciones encargadas de atender y proteger a las mujeres, entre ellas la Fiscalía de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer (SENAF), las Oficinas Municipales de la Mujer y las Unidades de Género en distintas dependencias del Estado.

Cuestionó además las propuestas que han surgido desde algunos sectores oficiales sobre la posible fusión de instituciones vinculadas a la atención de la mujer. No se pueden debilitar estructuras cuando tenemos índices de violencia como países en guerra y la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, porqué no son simples cifras son vidas, advirtió.

Honduras ante la mirada internacional

Pérez recordó que expertos ya han emitido recomendaciones claras al Estado hondureño, como las planteadas en el informe Sombra presentado ante la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal.

En ese sentido, demandó acciones concretas: presupuesto adecuado, personal especializado, indicadores medibles, coordinación interinstitucional real y cumplimiento efectivo de las recomendaciones internacionales.

“El pueblo hondureño ha identificado el clamor: no se siga matando a las mujeres”, concluyó, insistiendo en que cada cifra representa una vida arrebatada y una familia marcada para siempre por el dolor.

La violencia contra la mujer continúa siendo una de las mayores deudas sociales del país, mientras las organizaciones defensoras exigen que la indignación se transforme en políticas públicas firmes y resultados tangibles.LB