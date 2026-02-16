No somos oposición política de nadie, estamos para generar ideas, dice presidente del CMH

Tegucigalpa – El reelecto presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos dijo este lunes que no son oposición política de ningún gobierno y que como ente gremial están para generar ideas en beneficio de los hondureños.

Santos, que continuará al frente del CMH en los próximos dos años, expresó que “nuestra posición es generar ideas y plantear soluciones. El pasado 22 de octubre planteamos una idea de cómo podemos hacer un Plan Nacional de Salud”.

Dijo que como ente gremial están muy esperados con la declaratoria de emergencia en salud –liderada por el presidente Nasry Asfura- que no se había hecho de esa forma y que permitirá tener en la mesa de negociación una solución de problemas grandes que recibe la población.

Pidió otorgar un compás de espera a las acciones anunciadas por el gobierno en el plano sanitario.

Narró que a principios de cada gobierno se otorgan por lo menos seis meses de tiempo para que se fije cuál va a ser su política.

“Nosotros en este momento, cuando llevamos 15 días de gobierno, no podríamos decir cuál es el comportamiento general de un gobierno cuando no lleva pues ni 0.01 % de lo que van a ser cuatro años, entonces tenemos que esperar los resultados de las acciones que se están llevando a cabo para poder resolver esos problemas”, describió.

Puntualizó que desde el primer día de la declaratoria de emergencia, como ente gremial se reunieron en el Congreso Nacional con la Comisión Especial de Salud, y posteriormente, la semana anterior estuvieron trabajando el mecanismo con se va a llevar a cabo con muchas organizaciones sociales del país y otros gremio profesionales. JS