“No somos los protagonistas del proceso, es la ciudadanía”: Ana Paola Hall

Tegucigalpa – Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo hoy después de dar el banderillazo oficial de las elecciones generales que ese órgano electoral no es el protagonista, la ciudadanía sí lo es.

“No somos los protagonistas del proceso, la ciudadanía es la protagonista”, expresó ante la prensa.

En ese orden, exhortó a la prensa a mantener un llamado a la paz y la armonía.

A todos los sectores -invitó- evitar la confrontación, por el bien de Honduras.

Hoy es un día de alegría y una fiesta cívica, pero es la ciudadanía la verdadera protagonista, reiteró.

Confirmó que en sesión de pleno la noche del sábado se aprobó el un nuevo reglamento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)

También se aprobó un reglamento que tiene que ver con acciones impugnativas.

Básicamente el cambio con el TREP consiste en que la validación de la biometría no será vinculante, servirá para hacer validaciones, pero no será vinculante, indicó.

Resumió que Honduras pasa tiempos difíciles, por lo que el llamado es a la paz, hoy debe prevalecer una voz de esperanza, zanjó. (RO)