No someteré a juicio político sino tengo certeza de los 86 votos, reitera Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló este viernes que no someterá el juicio político a funcionarios si no posee los 86 votos para su destitución.

Manifestó que no ha llegado solicitud de juicio político a altos funcionarios, pero que el tema ya está sonando fuerte en los pasillos del Congreso Nacional y que varios diputados ya tienen postura.

“Se ocupa los 86 votos, no voy a someter algo en juicio político si no está la certeza de los 86 votos”, dijo a periodistas.

Indicó que si somete a un funcionario a juicio político y no consigue los 86 votos en el pleno, se tendría que esperar hasta el próximo año para volverlo a someter.

Zambrano dijo que el juicio político no es un tema de apasionamiento, revanchismo, emotividad y venganza; sino de hacer las cosas bien y apegadas a la ley.

En otros temas, comentó que espera en los próximos días derogar el decreto de la Amnistía Política, mejor conocido como “Pacto de Impunidad 2.0”.

Asimismo, expresó que se está revisando otros decretos que se puedan derogar porque no reunieron condiciones como el de la Comisión Permanente.

Sobre la Cooperación Andina de Fomento (CAF), respondió que busca regularizar y revisar el convenio porque no tuvo las condiciones necesarias para su aprobación al no tener los votos necesarios para su ratificación. AG