No ser indiferentes con migrantes en tránsito por Honduras, pide padre Juan Ángel

Tegucigalpa – El portavoz de la iglesia católica padre Juan Ángel López, recuerda que en los últimos días en los que se ha incrementado el número de migrantes particularmente venezolanos, en tránsito por Honduras, no se debe ser indiferente ante esa realidad.

El religioso manifiesta que esta es una situación humanitaria por lo que “no se trata de jugar a la política diciendo que: ¿por qué huyen de ese paraíso comunista? O ¿por qué no se van para Cuba o por qué no se quedaron en Nicaragua? El nuestro es también un país que expulsa a los suyos por miles cada año, así que criticar a otros por sus pésimas políticas en bien de todos, y no sólo de los del grupo en el poder, es como escupir para arriba”.

Seguidamente, el padre expresó en su columna de reflexión que lo que está en cuestión es la actitud y cada quien con sus reales posibilidades atender esta crisis humanitaria.

“Lo que no debemos hacer, es quedarnos indiferentes ante tanto dolor”, remarcó.

Ante la oleada de inmigrantes que están atravesando nuestro país, huyendo de las condiciones tan inhumanas de su país y buscan llegar a los Estados Unido, no es correcto mirar a otro lado o creer que es asunto de trasladarlos de una frontera a otra y que con eso ya se cumplió, prosiguió el religioso.

“Escuchar a estos hermanos que tienen meses de estar recorriendo una ruta criminal, en la que muchos han perdido la vida. Escuchar a los niños que viven de una manera tan desarraigada, que no conocen ni pueden llamar un lugar como propio, que se vuelven expertos en sobrevivir, pero no entienden lo que buscan, le parte el alma a cualquiera”.

El padre Juan Ángel, subrayó que también en justicia a aquellos que en la ruta migratoria como muchas organizaciones en México u otros países han servido a los migrantes hondureños que han tenido que dejar la patria en la que los que gobiernan los han visto como moneda de cambio y no como personas, “nosotros debemos ahora devolver el favor a los que por las circunstancias que sean, atraviesan nuestra patria”. LB