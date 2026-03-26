“No sean oportunistas, sean responsables”, el mensaje de ministro de Desarrollo Económico sobre aumento de precios

Tegucigalpa – Sobre la escalada de precios en los combustibles y en productos de la canasta básica, el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, dijo hoy a empresarios e intermediarios que no es momento para ser oportunistas, sino para ser responsables.

“A los empresarios, a los intermediarios les decimos: no sean oportunistas, sean responsables, y a los que sean oportunistas los vamos a perseguir y vamos a caerles con todo el peso que nos permite la ley a través de la Dirección de Protección al Consumidor”, declaró el funcionario.

Honduras vive una escalada de precios en muchos productos, la mayoría sin regulación gubernamental, es decir sin autorización oficial.

Aunque los productores y los intermediarios argumentan que se debe a los continuos aumentos a los precios de los combustibles, el Gobierno hondureño no ha autorizado ningún aumento a productos o bienes y servicios.

“Todo aumento en los combustibles no es inmediatamente un significativo de que todo tiene que subir; normalmente eso toma bastante tiempo; de hecho, si sube el combustible hoy y mañana suben los precios, estamos seguros de que es especulación”, expresó Ordóñez.

También advirtió que aplicarán las sanciones correspondientes a quienes especulen con los precios.

“Las sanciones pueden ir desde uno hasta mil salarios mínimos, pueden ser sumamente fuertes dependiendo del tipo de delito; si hay acaparamiento, vamos a ser fuertes y estrictos contra ellos, es algo que ya estamos haciendo”, zanjó. (RO)