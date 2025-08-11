No se pueden aprobar ajustes sin autorización de la CNBS: director de Injupemp

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, señaló hoy que no se pueden aprobar ajustes sin la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Lo anterior en respuesta a una protesta de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo (ANJUPPEH) que exige un reajuste a sus pensiones.

El Injupemp no puede unilateralmente otorgar un ajuste a las pensiones, debe existir un dictamen de la CNBS, acentuó.

En cuanto a la protesta de este día , dijo que la exigencia es legítima y que tienen el derecho a hacerlo.

No obstante, enfatizó que existen los mecanismos establecidos, el primero es establecer una propuesta técnica que argumente ante la CNBS el ajuste a las actuales pensiones.

Si los protestantes logran un dictamen favorable, no habrá ningún problema en realizar el ajuste, externó.

Los manifestantes, quienes también reportaron tomas a nivel nacional, aseguraron que el aumento pendiente es fruto de sus años de trabajo y que el incumplimiento vulnera sus derechos adquiridos.

Sin embargo, el director de Injupemp insistió que deben argumentar de forma técnica ante la CNBS su petición.