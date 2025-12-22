No se puede repetir elecciones por ambiciones personales: Yani Rosenthal

Tegucigalpa– El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal afirmó este lunes que no respaldará la repetición de elecciones, el Partido Liberal no puede ser cómplice de un plan que solo le favorece al partido Libertad y refundación (LIBRE), por lo que las ambiciones personales no pueden estar sobre la voluntad del pueblo.

“En eso no acompañó a nadie: no deben repetirse elecciones. El único interesado en repetir elecciones es Libre, el verdadero perdedor, que busca romper el orden constitucional para mantenerse en el poder”, indicó.

Afirmó que el prestigio centenario del Partido Liberal no se puede perder por ambiciones personales, en ese sentido, instó a los liberales a acelerar lo más posible el escrutinio especial, todos los partidos nos sometimos a las reglas vigentes, con presencia en JRV y en cada etapa del proceso.

Sostuvo que en un estado de Derecho, lo que corresponde es agotar los escrutinios especiales y los recursos legales, no desacreditar el proceso.

“Desconocer la elección donde ya hay alcaldes, diputados y regidores válidamente electos es contradictorio y peligroso. Primero Honduras. No hay margen para equivocarse”, apuntó. IR