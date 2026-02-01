No se puede permitir que un presidente del CN deje al país en un desorden e inestabilidad, indica abogado

Tegucigalpa – Para el abogado Olbin Sarmiento no es nada raro el actuar del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en todo su periodo, “se creía un rey, se creía que era intocable y creo que al final él ya no estaba en sus cabales”.

En tal sentido, el profesional del derecho es del criterio de que se debe revisar las acciones del Redondo durante su gestión en el Legislativo.

(Leer) Redondo manda a publicar Ley para instalar la CICIH como querellante autónomo, antes de irse del CN

“No podemos permitir que un presidente del Congreso, solo porque tenía esas atribuciones pueda dejar al país en un desorden e inestabilidad, lo que tiene que pasar es que el Congreso tiene que revisarlo y emitir un decreto y dejar sin valor ni efecto algo que tuvieron que haber hecho en cuatro años”, dijo en referencia al decreto 48-2025 que Redondo mandó a publicar en el diario Oficial la Gaceta.

El 22 de enero previo a culminar su periodo como presidente del Poder Legislativo, Redondo mandó a publicar la ley que según él le da vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), como querellante autónomo.

Sarmiento recordó que ese es un tema que pidió la sociedad durante los cuatro años del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), “¿por qué ahora vienen a hacerlo, a qué está jugando el señor Redondo con esto?”, cuestionó.

Además, expresó que espera que el papel del Ministerio Público sea independiente, muy diferente al mostrado estos últimos dos años.

“Esperaríamos que el fiscal general (Johel Zelaya) entienda que aquí no es un pleito político, si él estaba sirviéndole al partido Libre, que entienda que ya tenemos un presidente que empieza a actuar a beneficio del Estado, a seguir a todo tipo de persona, ya sea nacionalista, liberal, lo que sea pero que el MP represente los intereses de la nación”, dijo. VC