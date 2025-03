No se puede hacer juicio político al general Roosevelt Hernández, aclara constitucionalista

Tegucigalpa- El abogado Juan Carlos Barrientos aclaró que no es posible realizar un juicio político contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ya que la Constitución de Honduras no lo permite.

Según Barrientos, el juicio político es un mecanismo contemplado en el país desde 2010 y se lleva a cabo en el Congreso Nacional después de investigar una denuncia, pero solo se aplica para funcionarios electos por el Congreso Nacional o aquellos de elección popular, como los diputados.

“El general Roosevelt Hernández no fue electo por el Congreso , sino nombrado directamente por la presidenta Xiomara Castro. Por lo tanto, no se le puede destituir mediante un juicio político. La única persona que puede removerlo del cargo es la presidenta de la República, y no lo va a hacer”, explicó Barrientos.

El pronunciamiento del abogado surge luego de que la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, informara que su bancada está estudiando la posibilidad de interpelar a Hernández o solicitar un juicio político en su contra por lo ocurrido en las elecciones primarias.

Barrientos calificó estas intenciones como «un show mediático» , señalando que se engaña a la población con procedimientos que no tienen fundamento legal. Antes de hacer declaraciones deben estudiar la Constitución. En Honduras, después de una interpelación, no se puede destituir a un funcionario, como sí ocurre en otros países. Los diputados que dicen que lo van a destituir solo están perdiendo el tiempo, concluyó.LB