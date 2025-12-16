No se equivoque y haga una salida elegante: diputada María Antonieta Mejía a presidenta Castro

Tegucigalpa – La diputada y aspirante a designada Presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro que no se equivoque en la recta final de su mandato y que haga una salida elegante.

El 30 de noviembre el pueblo hondureño habló con claridad, lo hizo en paz, en las urnas y conforme a la ley, señaló Mejía.

Agregó que ese día eligió un rumbo distinto y cerró democráticamente su ciclo de gobierno.

Convertir una derrota electoral en relatos de “golpe”, “inteligencia artificial” y llamados a la movilización no es responsabilidad histórica; es negación política, sostuvo, la congresista.

Añadió que trasladar la frustración a las calles y poner en riesgo la paz social no es propio de una mandataria, es la reacción inconsciente de quien no acepta el veredicto ciudadano.

“El pueblo ya cumplió. Ahora corresponde a usted y a su partido respetar esa decisión y actuar a la altura que el país merece”, cerró Mejía. IR