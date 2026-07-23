“No se equivoque”: CNA lanza mensaje a Juan Orlando por su regreso

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) aseguró que el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández al país representará una prueba para el Poder Judicial, deberán demostrar si la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos.

“No se equivoque, su regreso no será una victoria, será un examen. Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño», expresó la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos

A través de un video difundido en redes sociales, Castellanos, afirmó que el exmandatario tiene derecho a que se le respete el debido proceso, pero advirtió que el Gobierno no debe interferir para desestimar su causa legal.

«El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo”, consideró la abogada.

La titular del CNA sostuvo que el retorno de Hernández no elimina los cuestionamientos como el caso Pandora II, el manejo de la Tasa de Seguridad y la reelección presidencial.

Además, añadió que la institución también cuenta con denuncias e investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción durante su administración.

«Hace años preguntamos: ¿Dónde está el dinero? Hoy esa pregunta sigue siendo la misma, porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país», manifestó.

Castellanos finalmente reiteró su cuestionamiento a las estructuras que, a su juicio, facilitaron que la impunidad durante el gobierno de Hernández continúe presente en el Estado.

«La historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley», concluyó. AD