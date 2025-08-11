No se debe atacar al mensajero, responde asesor legal del Cohep tras resultados del barómetro electoral

Tegucigalpa – El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, manifestó que los funcionarios no deben “atacar a los mensajeros” por la percepción de los empresarios sobre la actual situación del país.

Solórzano comentó que no se debe satanizar los resultados del primer corte del barómetro electoral del Cohep, sino que se debe analizar la información y entender el mensaje.

Afirmó que la empresa privada quiere trabajar con los gobiernos y que no posee favoritismos con ningún candidato y que solo quiere escuchar propuestas de los aspirantes.

El profesional del derecho remarcó que ningún aspirante debe cuestionar los resultados si no les favorece o resaltarlo como algo positivo para su candidatura.

Sobre las críticas recibidas de funcionarios del gobierno, mencionó que no se puede esperar otra reacción cuando están parcializados con un sector.

“No podemos estar esperando de los funcionarios que sí están parcializados con un sector, y si no escuchan cosas positivas hacia su partido que representa ataca al mensajero”, aseveró.

Cuestionó que a los funcionarios públicos les haya faltado madurez para saber escuchar y corregirlo.

Finalmente, Solórzano exhortó a los funcionarios que se abstengan de participar en política si todavía siguen en su cargo en el gobierno alegando que hay un conflicto y que están para defender a los hondureños y no a un partido político. AG