“No sé de qué me voy a defender”: Mario Morazán quien exige informe al secretario del CN

Tegucigalpa – El suspendido magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, aseguró estar dispuesto a presentarse a cualquier espacio de rendición de cuentas, pero denunció que no ha recibido el informe necesario para preparar su defensa ante el proceso que enfrenta.

Morazán señaló que ha solicitado a la secretaría del Congreso Nacional el documento en el que se basan las acusaciones en su contra, sin obtener respuesta clara, afirmando que solo recibió una citación con errores y sin la información completa del caso, pese a que la audiencia estaría próxima a realizarse.

El magistrado calificó la situación como una posible vulneración al derecho a la defensa, al considerar que se le pretende llevar a una audiencia sin conocer formalmente los cargos en su contra, y afirmó que el proceso podría estar politizado.

“El informe debió haberse enviado desde anoche, pero se está llevando al extremo, se debe de respetar el debido proceso, me quieren llevar a una audiencia sin saber que dice el informe para defenderme”, afirmó.

Por su parte, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, respondió a las denuncias del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, asegurando que el informe del proceso ya está siendo digitalizado para su respectivo envío.

Ledezma indicó que la documentación será remitida a los cuatro imputados durante el transcurso de la mañana a través de correo electrónico, con el fin de que puedan conocer el contenido previo a las audiencias establecidas. IR