“No sé cuánto voy a ganar, sólo sé que estoy contratado”: Marvin Ponce

Tegucigalpa – Marvin Ponce, actual asesor presidencial dijo que no sabe cuánto será su salario bajo este puesto, mismo que ya desempeñó en el pasado con el gobierno de Juan Orlando Hernández.

– Cuando fue asesor del gobierno de Juan Orlando Hernández llegó a devengar 80 mil lempiras.

“No sé cuánto voy a ganar, sólo sé que estoy contratado”, respondió a una pregunta hecha por un periodista sobre sus honorarios.

El funcionario agregó que el salario es irrelevante para él.

No obstante, desvirtuó que su salario será superior a 200 mil lempiras ya que “ni el presidente gana eso”.

“Lo cierto está en que vamos a buscar que todo esté bien en el país”, añadió.

Enfatizó que él no pertenece al Partido Nacional. “Yo soy amigo de mucha gente en el poder, en este caso Tito Asfura me llamó”.

“Lo que sí está claro es que los nacionalistas han luchado fuertemente para llegar al poder”, zanjó.

Entre varios temas, resumió que el actual gobierno trabaja y avanza en muchos temas como el bacheo, construcción de represas y búsqueda de inversión. (RO)