No se amplía la base tributaria, pero sí la cantidad de extorsionados, cuestiona penalista ante anuncio de reformas penales

Tegucigalpa – “No se amplia la base tributaria del país, pero la base de a quienes extorsionan, esos sí se han ampliado. Aquí extorsionan a la señora de las baleadas, pollito chuco o al señor que vende sus refrescos, es una grosería lo que pasa con Honduras, no nos dejan trabajar”, se quejó este sábado el abogado penalista y catedrático universitario Oliver Erazo.

– Honduras carece de una política de seguridad pública de Estado.

Así reaccionó el jurisconsulto ante el anuncio de reformas penales, que según él resultan insuficientes para frenar la extorsión y la inseguridad si no se acompañan de una política pública integral y sostenida en el tiempo.

Según el experto, aunque el endurecimiento de penas puede ser un paso en la dirección correcta desde el ámbito legislativo, carece de efectividad si no forma parte de una estrategia estructural de seguridad de Estado. “Se pueden aumentar las condenas hasta 100 años, pero eso no resolverá el problema si no existe una política pública sólida, integrada al plan de nación y obligatoria para todos los gobiernos”, señaló.

Erazo cuestionó la falta de presencia efectiva de las fuerzas de seguridad en los territorios controlados por estructuras criminales. “¿Dónde están la Policía y las Fuerzas Armadas recuperando barrios y colonias tomadas por maras y extorsionadores?”, planteó, al tiempo que describió el contexto nacional como una “guerra civil de baja intensidad” donde la población es la principal víctima.

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El analista también puso en evidencia la baja efectividad en la persecución del delito de extorsión. Citó estadísticas que indican que solo uno de cada diez extorsionadores es capturado, mientras que el 70 % de las víctimas no denuncia por temor a represalias. “Con esos niveles de impunidad, ninguna reforma penal cambiará la realidad”, sostuvo.

Subrayó que el problema se agrava por factores estructurales como el desempleo, la exclusión social y la desintegración familiar, sumados a la falta de ejecución de políticas preventivas. “El endurecimiento de penas nunca ha sido suficiente para prevenir delitos cuando las causas que los generan siguen vigentes”, enfatizó.

Flagelo de la extorsión

Denunció que la extorsión se ha expandido a sectores cada vez más vulnerables, afectando desde pequeños emprendedores hasta vendedores informales. “Aquí extorsionan a la señora que vende baleadas, al que vende refrescos o a quien sale a trabajar desde temprano. No nos dejan trabajar”, lamentó.

También cuestionó la falta de control en los centros penales, desde donde —según indicó— continúan originándose llamadas de extorsión. En ese sentido, propuso medidas más estrictas como la intervención total de las comunicaciones en cárceles y la construcción de centros de alta seguridad verdaderamente aislados.

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El abogado reiteró que el país enfrenta una crisis de seguridad que no se resolverá con acciones aisladas ni con “eslóganes políticos”, sino con una estrategia integral que incluya prevención, control territorial y fortalecimiento institucional. “El pueblo hondureño vive con miedo todos los días, y eso refleja el fracaso de un sistema que aún no logra garantizar seguridad”, finiquitó. JS