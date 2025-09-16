No renovamos sino que renegociamos, la aclaración del ministro Tejada a Edmundo Orellana

Tegucigalpa – “No fue “renovación “, doctor; fue renegociación de contratos (de energía eléctrica)”, respondió este martes el ministro de Energía y director interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada al cuestionamiento realizado por el exfiscal general, Edmundo Orellana por los negocios de la administración de Xiomara Castro con las familias señaladas por ellos mismos como “oligarquía asesina”.

En un primer mensaje, el exministro de Transparencia y exfiscal cuestionó: “Algunos de los contratistas de energía térmica a quienes se renovaron los contratos en el Congreso Nacional, pertenecen a las familias señaladas como “oligarquía asesina”. ¿Por qué, entonces, se renovaron esos contratos?”.

Menos de una hora, el actual titular de Energía respondió, siembre mediante las redes sociales que “no fue “renovación “, doctor; fue renegociación de contratos, para bajarles precio a los mismos y beneficiar a la gente”.

Algunos de los contratistas de energía térmica a quienes se renovaron los contratos en el Congreso Nacional, pertenecen a las familias señaladas como “oligarquía asesina”. ¿Por qué, entonces, se renovaron esos contratos? — Edmundo Orellana (@mundoorellana) September 16, 2025

Según lo escrito por Tejada, Orellana ya había señalado ese tipo de negociaciones, pues escribió “le explico nuevamente lo que ya le había explicado: uno, el país necesita la inyección de energía debido al contexto de escasez que recibimos y dos, la terminación de contratos ante un entorno jurídico nacional e internacional adverso para los Estados, termina en demandas multimillonarias contra los mismos”.

Tejada además defiende la renegociación de contratos como una medida responsable, “considerando todo lo que dejó comprometido el orlandismo”. Cabe recordar que entre los contratos renegociados están incluido contratos negociados durante la administración de Manuel Zelaya Rosales, como el 013-2008, de energía eólica y el 049-2008 de energía térmica, conocido como el contrato con Brassavola. PD