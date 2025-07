No recibí cheques, ni solicite ningún beneficio, señala Rubilio Leiva tras escándalo de Sedesol

Tegucigalpa – Un exdirigente de Libertad y Refundación (Libre), en el departamento de Copán afirmó este lunes que no recibió ningún cheque, ni tampoco solicitó algún beneficio, tras salir en una lista de beneficiados con el “cheque video” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Rubilio Leiva es originario y residente del municipio de El Paraíso, Copán, en un tiempo fue coordinador del Partido Libertad y Refundación en ese occidental departamento.

Tras salir a relucir un video donde se conoce sobre el presunto acto de corrupción en la secretaría de Desarrollo Social, escándalo que provocó la destitución de su titular, José Carlos Cardona y que ha tenido en el «ojo del huracán» a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar.

Don Rubilio Leiva denunció a través del canal HCH que él aparece en los listados de los cheques entregados por la Sedesol, con 100 mil lempiras.

“Ahí aparece mi nombre, pero yo no he recibido ni cheques, ni he solicitado beneficios”, apuntó. IR