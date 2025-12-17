“No quisiera pensar que Nasralla y Asfura nos van a tener nadando en un charco de estiércol político”: Olban Valladares

Tegucigalpa – El analista Olban Valladares reaccionó en relación a la crisis política que enfrenta Honduras y señaló que “no quisiera pensar que Salvador Nasralla y Nasry Asfura nos van a tener nadando en un charco de estiércol político”.

Criticó a ambos líderes de los partidos Nacional y Liberal porque no se han podido poner de acuerdo, peleando por un voto, no están haciendo nada por el país.

Afirmó que los simpatizantes de Libre tampoco tienen que hacer ya en el proceso electoral, mientras que los nacionalistas están de brazos cruzados esperando que los otros lleguen para hacer el escrutinio y tienen a la población en zozobra.

“Hoy tienen que sentarse, resolver este problema y como lo hizo una vez el general Walter López encerrarlos bajo llave hasta que haya una respuesta favorable para el pueblo hondureño”, aseguró.

Indicó que el gran pecado del general Roosevelt Hernández es ser desbocado, porque habló de más al revelar el plan de Libre.

“Los líderes de estos partidos aparecen en todos los medios, por lo que deben de ponerse de acuerdo y no quisiera ponerme a pensar que le están dando en bandeja de plata el poder a Libre, un partido que está ya terminado con la voluntad del pueblo en las urnas”, apuntó. IR