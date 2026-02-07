No quiero pensar que se trata de un falso positivo, dice comisionado sobre “fuerte golpe” del MP en SPS

Tegucigalpa – “No quiero ser escéptico, pero ni el cartel de Jalisco Nueva Generación, ni el Chapo Guzmán, ni los Chapitos, ni las Chapitas, ni en los otros carteles he visto este tipo de acciones, igualmente estas municiones parece que estaba sacada de agencia, entonces no quiero pensar que sea un falso positivo”, expresó el exjefe de Investigación de la Policía Nacional, Leandro Osorio.

– Pidió a las nuevas autoridades hacer un diagnóstico sobre cómo encontraron la Policía para conocer dónde han ido a parar millonarios recursos.

El comisionado en condición de retiro, insistió que “yo no quisiera pensar que esos son falsos positivos”.

El miércoles de esta semana el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, informó que tras realizar 17 allanamientos de morada en distintos sectores de la ciudad de San Pedro Sula, se decomisó droga, potente arsenal y se detuvo a nueve personas para investigación.

Propuso a las instituciones operadoras de justicia que trabajen de forma coordinada para obtener mejores resultados en la lucha contra la criminalidad.

Reflexionó que uno de los primeros retos que tiene el nuevo ministro de Seguridad es devolverle el respeto a la autoridad ante la ciudadanía. Igualmente, sugirió levantar un diagnóstico sobre cómo se encuentra la institución policial para conocer en que se han invertido millonarios recursos.

Consideró que tiene que existir un cambio importante en la Policía Nacional, y no duda que con el ministro Gerzon Velásquez habrá un giro radical en la institución en torno al abordaje de la política para enfrentar al crimen común y organizado.

Osorio caviló que se debe dar seguimiento a todos los funcionarios públicos, llámese autoridades civiles, militares o policiales, para conocer el origen de su patrimonio porque se dicen muchas cosas a nivel de medios de prensa, pero debe existir una investigación profesional del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). JS