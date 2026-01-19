“No queremos migajas, ni chambas, queremos la presidencia del Congreso”: Roberto Contreras

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, afirmó que se espera que hoy se logre una definición sobre la conformación de la junta directiva, clave para el inicio del período legislativo 2026-2030.

Este lunes se llevará a cabo una reunión entre las comisiones del Partido Liberal y del Partido Nacional para continuar los diálogos sobre la definición de la junta directiva del Congreso Nacional.

Contreras indicó que previo a la reunión entre ambos institutos políticos, el Partido Liberal realiza una reunión previa.

Sostuvo que el Partido Nacional ofrece algunas secretarias, pero nosotros buscamos un dialogo para obtener la presidencial del Congreso Nacional.

“No queremos migajas, ni chambas, lo que nosotros queremos es la presidencia del Congreso”, expresó Contreras.

Agregó que ellos buscan la presidencia del Congreso Nacional en representación del millón y medio de las personas que votaron por el liberalismo.

Afirmó que si el ministro de Gobernación le da la palabra a uno de los diputados de Libre y mete una comisión con una planilla integrada por el partido Liberal pues no le quedará de otra a los 41 diputados de nuestro partido y se obtendrá la presidencia y será válida, aseguró.

Apuntó que esperan que hoy lleguen a consensos y se pueda tener ya a las autoridades del Congreso Nacional. IR