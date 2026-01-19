Frase del día“No queremos migajas, ni chambas, lo que nosotros queremos es la presidencia del Congreso”.Por: Proceso Digital19 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Roberto Contreras • Presidente del PL Noticias recientes Al DíaKast anuncia su gabinete y designa a dos exabogados de Pinochet para Defensa y Justicia Al DíaAvión de Trump sufre «problema eléctrico menor» y será reemplazado para viajar a Davos Portada DigitalPortada Miércoles 21.01.2026. PolíticaTomás Zambrano y Jorge Cálix lideran las preferencias para presidir el CN NacionalesLibre presenta recurso ante Sala de lo Constitucional para que se respete decreto 058-2025