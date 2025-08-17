“No queremos llegar a elecciones bajo un estado de excepción”: Nelson Castañeda

Tegucigalpa– El director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, dijo este domingo que los hondureños no quieren llegar a un proceso electoral en noviembre bajo un estado de excepción.

Señaló que lo preocupante es como Honduras ha manejado el estado de excepción, como una política de Estado y eso pierde su naturaleza.

“Vamos a uno nuevo y estamos en un año electoral, lo que preocupa es que tendremos elecciones bajo un estado de excepción que podría generar amedrentamiento, las garantías que tenemos todos pueden verse violentadas y que no le haría nada bien al proceso electoral”, indicó.

“Todos los estados de excepción que no han sido ratificados por el Congreso Nacional son ilegales y toda actuación que se hizo en el marco de estos son una violación a los derechos humanos”, afirmó.

Indicó que no se está visualizando el impacto que este estado de excepción le está provocando al país y al pueblo hondureño.

“Son 23 ampliaciones, ya se hubiese buscado medidas transversales que busquen solventar los problemas de seguridad ya que las capturas que se realizan no terminan ni con requerimientos fiscales”, explicó.

Sostuvo que mientras no se miren políticas en materia de seguridad se seguirán realizando capturas que no son fructíferas, pero seguirá incrementando la extorsión, los homicidios, feminicidios, muertes de jóvenes, masacres.

A criterio de Castañeda se estaba mejor antes del estado de excepción que ahora con 23 ampliaciones porque la violación a los derechos humanos va en incremento.

Reiteró el llamado a todo el sistema de justicia a coordinar acciones que busquen solventar los problemas del país en materia de seguridad, no hay placas, no se sabe cómo están las cámaras de monitoreo del 911, entre otros problemas.

Apuntó que es responsabilidad del gobierno mantener la seguridad de los ciudadanos, pero no en un fallido estado de excepción. IR