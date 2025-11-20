“No priorizar en la CICIH es entregarse al crimen organizado”, advierte exfiscal Edmundo Orellana

Tegucigalpa- El exfiscal hondureño, Edmundo Orellana advirtió a través de sus redes sociales que candidato que no priorice en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), se está entregando al crimen organizado.

A través de sus redes sociales, Orellana señaló que no priorizar en la CICIH genera desconfianza en la institucionalidad.

“Se ha erosionado tanto que estamos en riesgo de que el próximo gobierno, incapaz de enfrentarlo eficazmente, se convierta en el Gobierno de la Impunidad”, sostuvo.

Orellana mandó un mensaje al pueblo hondureño “no bote su voto”, elegir a los mejores hombres y mujeres que saquen adelante al pais, que ofrezcan la CICIH como una herramienta para combatir la corrupción.

La candidata presidencial del partido oficialista, Rixi Moncada dio a conocer el miércoles su plan de gobierno en el cual no prioriza con la CICIH, ni siquiera la mencionó como una herramienta. IR