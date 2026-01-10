“No pretendan dar un auto golpe al país, tratando de quedarse a la fuerza en el poder”: Eder Mejía a Libre

Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Eder Mejía cuestionó la publicación en La Gaceta de un decreto legislativo, aprobado en una sesión sin quorum, que ordena escrutinio electoral, y señaló al Partido Libre de pretender dar un auto golpe tratando de quedarse por la fuerza en el poder.

Explicó que lo publicado en la Gaceta es el decreto con el que sea van “a refundir” a Libre porque no es un decreto, es prácticamente el acta de la asamblea de la reunión de su partido, (usaron las instalaciones del Congreso) que no tiene por qué ser tomado como ley, por ninguna institución del estado.

Agregó que las acciones de quienes dirigen el Congreso no están por encima de lo que establece la Constitución en su artículo 51 que reza que CNE es un órgano Autónomo, independiente y no subordinado a ningún poder del Estado que incluye el poder legislativo.

Acentuó que “se graduaron saliendo del gobierno máster en ilegalidades”.

Mejía cuestionó que el gobierno de Xiomara Castro retiró la denuncia del tratado de extradición, sabiendo que era algo inevitable, porque el nuevo gobierno de Nasry Asfura la iba dejar sin valor y efecto.

“Se comprende que quiere recuperar un poco de prestigio de su mal gobierno, con sus acciones encaminadas a hundir nuestro país. Pero, recibieron su factura el 30 de noviembre de 2025 el pueblo les dijo con voz fuerte y clara los de Libre nunca más”, expresó.

El congresista reelecto puntualizó haciendo un llamado: “No pretendan dar un auto golpe al país, tratando de quedarse a la fuerza en el poder, ya fueron derrotados en las urnas, el pueblo ya habló se fueron, por ser el peor accidente político de la historia de Honduras”. JS