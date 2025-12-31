“No pienso entregar la ciudad y no me van a sacar a menos que sea con votos”, dice edil Aldana

Tegucigalpa – El edil del Distrito Central, Jorge Aldana insistió este miércoles 31.12.2025. que no reconoce la declaratoria de los comicios generales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) alegando que fue objeto de fraude, por lo que advirtió no entrega la ciudad.

– “Creí que los fraudes y marrullerías se habían erradicado en Honduras”, se quejó.

Aldana aspiraba a una reelección por la comuna capitalina perdió ante el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya por 900 votos aunque hay varias actas con inconsistencias que podrá apelar ante el Tribunal de Justicia Electoral.

“Nosotros ganamos la elección, no la reconozco porque tuvieron 30 días para contar los votos, los tuvieron guardados y simplemente no quisieron contarlos”, declaró Aldana.

Reprochó que el CNE pretende imponer un ganador que no lo es.

Consideró inaceptable que en el país no haya una democracia en la que se ejerce el sufragio, se cuente los votos y se declare un ganador legal, legitimo, confiable y transparente.

El alcalde sostuvo que el país no puede seguir polarizado, violencia, mentira y el engaño.

Comentó que él lideraba las encuestas y que lo sentía en las calles, tenía el apoyo de simpatizantes del tripartidismo político; que fue objeto de burlas y ataques.

Señaló que en la capital hondureña hubo fraude electoral: caía del TREP, ocultación de actas, manipulación de actas y negación a contar las actas.

«No puede reconocer ese gobierno y ese gobernante, no pienso entregarle la ciudad a alguien que está siendo impuesta por la mala, no me van a sacar de la alcaldía al menos que sea con votos», aseveró. AG