“No permitiremos que nuestros médicos se vayan de Semana Santa sin sueldo”: CMH

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, pidió este lunes que, así como hay dinero para poder pagar los salarios de los diputados, también se destine recursos para atender la situación de los empleados de salud, quienes exigen pagos pendientes.

“Creemos que la secretaría ha hecho su trabajo, son Servicio Civil y Finanzas quienes no han dado trámite a los pagos, tenemos más de un mes que les estamos recordando que debían dos meses y ahora son tres, el viernes se cumplió el periodo que dimos como fecha límite y por eso hoy estamos en asambleas y esperamos no afecta más a los pobres y que las instituciones hagan efectivo los pagos”, explicó.

Agregó que en el Congreso Nacional ha ejecutado 90 millones de lempiras, “ellos están al día, pero los médicos tienen tres meses sin salario”, analizó Santos.

Sostuvo que vienen de comunicado en comunicado, Finanzas señaló que van a pagar del 23 al 26, esperemos que sea verdad.

“Son tres mil 700 los médicos que están esperando el sueldo y esperemos que no dejen dormir esta semana ya que la próxima es Semana Santa y los médicos no pueden irse sin recibir su sueldo mensual”, advirtió.

Apuntó que los médicos continuarán exigiendo el pago de sus galenos. IR