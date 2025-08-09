Frase del día«No permitan que la hermosa Honduras caiga en las garras de otro tirano. Decirle SÍ a Rixi es decirle SÍ a Maduro y al castrismo».Por: Proceso Digital9 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión María Elvira Salazar Congresista EEUU Noticias recientes Liga NacionalDiego Vázquez destituido como DT del Motagua NacionalesFundación Ficohsa inaugura centro preescolar rehabilitado en Marcala y alcanza 144 en Honduras NacionalesNo se pueden aprobar ajustes sin autorización de la CNBS: director de Injupemp CalienteReportan muerte de privado de libertad en cárcel de Támara SaludDoctor Umaña reitera llamado a vacunar para prevenir tosferina